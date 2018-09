2 - Destaques da programação (de 8 a 14 de setembro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

- SÁBADO, 8

HBO, 22h

ROMAN J. ISRAEL

Título original: Roman J. Israel, Esq.

Produção: EUA, 2017

Direção: Dan Gilroy

Elenco: Denzel Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo.

Roman Israel é um advogado de defesa idealista que decide mudar de firma após a morte do seu mentor e chefe. Ele passa por uma crise moral ao precisar defender Langston Bailey, um homem acusado de homicídio.

- DOMINGO, 9

Telecine Pipoca, 20h00.

OS FAROFEIROS

Título original: Os Farofeiros

Produção: BRA, 2018

Direção: Roberto Santucci

Elenco: Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Danielle Winits.

Quatro famílias consideradas de classe média baixa alugam uma casa de praia, mas acabam encontrando problemas por lá.

- SEGUNDA, 10

Maxprime, 22h05.

MULHER-MARAVILHA

Título original: Wonder Woman

Produção: EUA, 2017

Direção: Patty Jenkins

Elenco: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston.

Ao descobrir que uma grande guerra assola o mundo, Diana, princesa das Amazonas, abandona sua ilha para deter a terrível ameaça. Nesta jornada, Diana vai descobrir seus poderes, o lado bom e o lado mal da humanidade e, além disso, o seu verdadeiro destino.

- TERÇA, 11

Canal Brasil, 22h00.

O AMOR NO DIVÃ

Título Original: Quase Memória

Produção: BRA, 2016

Direção: Alexandre Reinecke

Elenco: Zezé Polessa, Daniel Dantas, Fernanda Paes Leme.

Malka Stein é uma renomada terapeuta especializada em guiar casamentos para um lugar melhor. No entanto, após a chegada de um novo casal ao seu consultório, ela coloca em xeque o próprio matrimônio.

- QUARTA, 12

Cinemax, 22h00.

A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE

Título Original: Charlie And The Chocolate Factory

Produção: EUA, 2005

Direção: Tim Burton

Elenco: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Noah Taylor, Missi Pyle.

Baseado no conto de Roald Dahl, este fantástico filme segue o jovem Charlie Bucket e seu avô Joe. Eles se juntam a um pequeno grupo de ganhadores de uma competição, os quais vão para um passeio na mágica e misteriosa fábrica do excêntrico Willy Wonka. Ajudado por seus anões trabalhadores, Wonka esconde uma surpresa para durante o passeio.

- QUINTA, 13

Telecine Touch, 20h00

BROOKLIN

Título Original: Brooklyn

Produção: Irlanda, Reino Unido, Canadá, 2015

Direção: John Crowley

Elenco: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline.

A irlandesa Eilis vai para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Lá ela se estabelece e se apaixona por Tony. Quando uma situação faz com que ela volte para a Irlanda, Eilis confronta seu passado e precisa decidir em qual país e qual vida ela deseja continuar.

- SEXTA, 14

Maxprime, 22h00

O DESPERTAR DO PSICOPATA

Título Original: Awakening The Zodiac

Produção: Canadá, 2017

Direção: Jonathan Wright

Elenco: Shane West, Leslie Bibb, Matt Craven.

Um casal descobre um antigo rolo de filme com o registro do homicídio de duas pessoas. Ao tentar resolver o mistério para ficar com uma recompensa, o casal acaba virando o alvo de um esquivo assassino.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.