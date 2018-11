2 - Destaques de filmes da programação (de 6 a 12 de outubro)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

SÁBADO, 6

HBO, 22h

PERSEGUIÇÃO NO LIMITE

Título original: Collide

Produção: ALEMANHA, CHINA, EUA, GRÃ-BRETANHA, 2016

Direção: Eran Creevy

Elenco: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley.

Casey Stein é um jovem americano a serviço de um gangster turco. Tendo se apaixonado por Juliette, uma bartender de saúde frágil, decide deixar para trás sua vida marginal e fazer um último roubo para custear a operação de que depende a vida de sua amada. O golpe no entanto falha, e Casey se verá fugindo da vingança de um poderoso traficante de drogas pelas estradas da Europa.

- DOMINGO, 7

Telecine Pipoca, 20h

DUPLA EXPLOSIVA

Título original: The Hitman’s Bodyguard

Produção: Bulgária, Hong Kong, Holanda, 2017

Direção: Patrick Hughes

Elenco: Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Ryan Reynolds.

Michael Bryce é um guarda-costas que não vive um bom momento. Inesperadamente, ele recebe a missão de escoltar Darius Kincaid, um dos assassinos mais procurados do mundo, que aceitou testemunhar contra um ditador europeu.

- SEGUNDA, 8

TCM, 22h

EFEITO COLATERAL

Título original: Collateral Damage

Produção: EUA, 2002

Direção: Andrew Davis

Elenco: Arnold Schwarzenegger, Cliff Curtis, Elias Koteas, Francesca Neri, John Leguizamo.

Em que um bombeiro de Los Angeles, Gordy Brewer, testemunha a morte de toda a sua família nas mãos de um grupo terrorista. O crime é atribuído ao famoso ‘Lobo‘, líder rebelde da guerra civil colombiana. A princípio, Gordy acredita que a justiça encontrará o responsável por arruinar sua vida, mas logo se dá conta de que a investigação não está indo a lugar nenhum. Com isso, decide viajar à selva colombiana e fazer justiça com as próprias mãos.

- TERÇA, 9

Canal Brasil, 22h00

PARA TER ONDE IR

Produção: BRA, 2018

Direção: Jorane Castro

Elenco: Lorena Lobato, Ane Oliveira, Keila Gentil.

No Pará, uma viagem nada tranquila de três mulheres diferentes: Eva, cheia de incertezas; Melina, que busca o amor; e Keithylennye, que lamenta ter abandonado a adorada carreira de cantora de tecnobrega.

- QUARTA, 10

MaxPrime, 22h00

ALÉM DA MORTE

Título original: Flatliners

Produção: EUA, 2017

Direção: Niels Arden Oplev

Elenco: Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons.

Cinco estudantes de medicina tentam conhecer o que há após a vida provocando curtas experiências de quase-morte. A cada ida ao outro lado confrontam-se cada vez mais intensamente com o passado e as consequências paranormais de conhecer o além.

- QUINTA, 11

Max, 23h

HERBLOCK: PRETO E BRANCO

Título original: Herblock: The Black & The White

Produção: EUA, 2013

Direção: Michael Stevens

Elenco: Documentário

Um documentário revelador sobre a longa e influente carreira de Herbert Block, mais conhecido como “Herblock”, cujas caricaturas editoriais no The Washington Post deram uma poderosa voz moral aos EUA por quase meio século.

- SEXTA, 12

Cinemax, 20h06

HARDCORE - MISSÃO EXTREMA

Título original: Hardcore Henry

Produção: EUA, 2016

Direção: Ilya Naishuller

Elenco: Sharlto Copley, Danila Kozlovsky, Haley Bennett, Tim Roth, Andrei Dementiev.

Henry é um homem que foi misteriosamente ressuscitado por sua esposa. De repente, Henry aparece na desconhecida cidade de Moscou sem se lembrar de seu passado, cercado por assassinos e com sua suposta esposa sequestrada por Akan, um líder com poderes telecinéticos que planeja conquistar o mundo com um exército de soldados geneticamente modificados.

