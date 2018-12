2 - Distribuidora retira filme sobre João de Deus de circulação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A distribuidora brasileira Paris Filmes informou nesta terça-feira (11) que retirou o documentário "João de Deus - O Silêncio É uma Prece" de todas as plataformas digitais.

A decisão foi tomada após virem à tona as denúncias de abuso sexual que o médium é alvo.

No filme, lançado em maio nos cinemas, o diretor carioca Candé Salles registra o trabalho de cirurgias espirituais na cidade goiana de Abadiânia. A obra compila depoimentos emocionados de algumas das pessoas que buscaram os serviços de João de Deus, mas não faz menção a denúncias de crime sexual.

Há também outro projeto de filme sobre o médium. "João de Deus - O Filme" foi autorizado a captar até R$ 4 milhões de renúncia fiscal via Lei do Audiovisual. No site da Agência Nacional do Cinema, os produtores descrevem que o escopo do longa-metragem biográfico é narrar a sua história, "desde sua infância até as primeiras manifestações mediúnicas".

Segundo a descrição, o filme "de forma lírica levará ao grande público as diversas histórias e mitos em torno de João Teixeira Faria e da Casa mantida por ele na pequena Abadiânia".

