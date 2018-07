2 - Israel evacua voluntários sírios isolados em área de fronteira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O exército de Israel evacuou voluntários da organização síria Capacetes Brancos (White Helmets) de uma área instável de fronteira nas colinas de Golã e os levou para a Jordânia. Oficiais disseram neste sábado (21) que a ação foi um "gesto humanitário excepcional" realizado a pedido dos Estados Unidos e de aliados europeus.

Os membros da organização e suas famílias estavam isolados na área ocupada pelos israelenses após uma ofensiva do governo sírio no sudoeste do país.

Trata-se da primeira intervenção israelense na guerra civil síria. O exército afirmou, porém, que manterá sua política de não intervir no conflito.