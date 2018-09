2 - Na Rocinha, Haddad promete retomar PAC e critica teto de gastos

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ FOLHAPRESS) - O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, prometeu na manhã desta sexta-feira (14) a retomada das obras do PAC, programa federal de obras públicas que vigorou nas gestões petistas.

A defesa foi feita durante a primeira agenda de campanha de um presidenciável na Rocinha, a maior favela do país, localizada em São Conrado, zona sul do Rio.

Haddad encontrou um clima amplamente favorável na favela, que demonstrou empatia ao candidato indicado por Lula.

Segundo moradores ouvidos pela reportagem, a comunidade tem boa memória do período em que Lula foi presidente e governava em parceria com os governos municipal e estadual do Rio, ocupados à época por políticos do MDB, o que permitiu a execução de várias obras no local.

A tradicional passarela que dá acesso à favela foi reformada com recursos do PAC. Também nessa época foi construída na região uma grande UPA (Unidade de Pronto Atendimento), de responsabilidade estadual, uma clínica da familia e um centro de cidadania, estas últimas de responsabilidade da prefeitura.

Haddad defendeu que haja espaço no orçamento federal para a retomada de obras públicas pelo país.

Ele aproveitou para criticar o teto de gastos definido pelo governo de Michel Temer(MDB), que determina o congelamento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos.

"A retomada das obras de PAC melhora a qualidade de vida e gera emprego imadiatamente para uma juventude que está sem opção. Essa retomada tem alto impacto na qualidade de vida das pessoas", disse.

Questionado sobre de onde viria o dinheiro para tocar obras diante do grave quadro fiscal do país, Haddad afirmou que a ideia é rever o teto de gastos e abrir espaço no orçamento para intervenções nas principais regiões metropolitanas do país.

O candidato defendeu um critério social para as obras, dando prioridade às regiões mais necessitadas.

"O grande problema é o chamado teto de gastos, que é uma medida que não funciona porque não abre espaço fiscal para investimento", afirmou. "Sem investimento público, sem consumo das famílias e sem crédito barato não vai ter retomada da economia".