2 - 'Não culpo ninguém', diz Vettel após oitavo lugar no grid no Japão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O alemão Sebastian Vettel evitou criticar a Ferrari depois de garantir apenas a oitava colocação no treino classificatório do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, na madrugada deste sábado (6).

No início do Q3, a escuderia italiana decidiu apostar em pneus intermediários, já que a chuva parecia que iria apertar em Suzuka. Não foi o que aconteceu. Vettel voltou aos boxes, fez nova troca e perdeu um tempo que lhe custou caro.

"Esperávamos que a chuva viria mais forte, mas ela não veio e foi uma decisão errada", afirmou o alemão. "Em condições como essa, você pode acertar ou errar. Por isso, não culpo ninguém".

Vettel não gostou quando perguntado se a decisão pelos intermediários foi dele ou da equipe. "O que isso importa? Assunto nosso". Enquanto ele estava nos boxes, Lewis Hamilton, da Mercedes, seu principal rival na disputa pelo título, cravou o melhor tempo e vai largar na pole.

O alemão ainda admitiu que cometeu um erro quando retornou para a volta rápida com pneus slick. "Perdi muito tempo na Spoon (curva). Poderia ter sido uma volta meio ok", lamentou. Seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, vai largar em quarto.

Com uma desvantagem de 50 pontos para Hamilton, Vettel manteve a esperança para a corrida deste domingo - a largada é às 2h10, pelo horário de Brasília. "Obviamente não é a posição que merecemos estar. Acho que somos mais rápidos que o nono lugar, mas vamos ver como vai ser. Qualquer coisa pode acontecer amanhã. Amanhã é um novo dia", concluiu.