2 - Não vou pautar causas polêmicas no período eleitoral, diz Toffoli

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em palestra a estudantes da faculdade de direito da USP, no Largo São Francisco, na manhã desta segunda-feira (1º), o ministro Dias Toffoli, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), disse que é função da corte deixar a soberania popular falar e que não irá pautar causas polêmicas no período eleitoral.

"Não vou pautar causas polêmicas nesse período. É o momento de o povo refletir e o povo votar", afirmou o ministro.

Toffoli não disse a quais causas se referia e se, nessa postura, incluía a disposição de levar a plenário o pedido da Folha de entrevistar o ex-presidente Lula (PT) na prisão, em Curitiba.

Inicialmente aceito na última sexta-feira (28) pelo ministro Ricardo Lewandowski, o pedido de entrevista foi proibido naquele mesmo dia pelo ministro Luís Fux, após manifestação do Partido Novo. Fux também determinou censura prévia.

Na palestra, Toffoli também afirmou que é papel das instituições aceitar o resultado das eleições e dos eleitos, respeitar igualmente as instituições.

"O direito vai ser o grande fiador da segurança jurídica, da credibilidade das instituições que vão manter o estado democrático no Brasil", afirmou Toffoli.

Sobre as eleições, Toffoli afirmou também que "o olhar do Judiciário é de que interlocutor a gente não escolhe. A gente dialoga e respeita, seja ele quem for".