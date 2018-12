2 - Netflix e Porta dos Fundos anunciam especial de Natal 'Se beber não ceie'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOHAPRESS) - A Netflix anunciou recentemente que irá lançar o 'Especial de Natal - Se Beber Não Ceie', com produção da equipe de Porta dos Fundos.

A produção será uma versão com humor da Santa Ceia e o vídeo é o mais aguardado do ano entre os fãs do Porta dos Fundos.

Durante as cenas, revela-se que os participantes da ceia tiveram uma noite de bebedeira e que Jesus desapareceu. Os apóstolos então precisam encontrá-lo e desvendar o que aconteceu na noite anterior.

Fábio Porchat, que está no elenco principal fazendo o papel de Jesus, assina o roteiro com Gregório Duvivier, que interpreta Judas, junto a Antonio Tabet e Rafael Portugal. O "Especial de Natal - Se Beber Não Ceie" estreia em 21 de dezembro na Netflix.