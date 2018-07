2 - Netflix libera imagem da nova rainha em 'The Crown'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paciência. Foi o pedido da Netflix aos internautas na legenda da foto da nova atriz que assume o papel da rainha Elizabeth 2ª, personagem principal da série "The Crown".

Depois de dois anos com Claire Foy arrebatando vários prêmios no papel da monarca, desde antes de sua coroação, agora a atriz dá lugar a Olivia Colman, vencedora do Globo de Ouro de atriz coadjuvante em 2017 por "O Gerente Noturno", série do canal AMC produzida para a BBC. A imagem está disponível em https://twitter.com/TheCrownNetflix/status/1018752145192050688.

Ainda sem anunciar data, o canal sob demanda prevê para este ano a terceira temporada da série, que dará um salto no tempo. Os anos 1960 e 1970 estarão no foco do terceiro ano da série, que passará por acontecimentos como a febre dos Beatles e a conquista inglesa da Copa do Mundo em 1966.

A segunda temporada mostrava a crise no casamento real, em 1956. "The Crown" foi indicada ao Emmy neste ano, ao lado de "The Handmaid's Tale", "Game of Thrones" e "Westworld".