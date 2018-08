2 - Orçamento de 2019 tem corte de 12% em investimentos

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com o orçamento pressionado pela regra que estabeleceu um teto para o crescimento dos gastos públicos, o governo decidiu propor uma redução de 12% nos investimentos no ano que vem. O corte está previsto na proposta de Orçamento de 2019, enviado nesta sexta-feira (31) ao Congresso.

O projeto prevê que o gasto com investimentos vai ficar em R$ 27,4 bilhões no próximo ano, contra R$ 31,1 bilhões previstos para 2018.

Neste ano, já houve redução nos investimentos, já que essas despesas foram de R$ 33,1 bilhões em 2017.

Ao justificar o número, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, afirmou que o aumento de capital das empresas estatais, de R$ 4,7 bilhões para R$ 10,1 bilhões, também é considerado investimento, o que compensará o corte no orçamento federal.

A regra do teto de gastos, aprovada em dezembro de 2016, define que o crescimento das despesas do governo será limitado à variação da inflação por um período de dez anos, com possível prorrogação por mais dez.

As despesas não obrigatórias vão sofrer um corte de R$ 10,6 bilhões, caindo de R$ 113 bilhões neste ano para R$ 102,4 bilhões em 2019.

Isso é necessário porque as despesas obrigatórias seguem em trajetória de crescimento.

A Previdência vai ampliar os desembolsos de R$ 594 bilhões neste ano para R$ 637 bilhões em 2019. Os gastos com pessoal passarão de R$ 302 bilhões para R$ 325 bilhões.

Somadas, esses dois gastos vão ocupar 66,9% de todas as despesas primárias do governo em 2019. Neste ano, a proporção está em 64,7%.

"O governo caminha para ser um gestor de Previdência e folha de pagamento. Isso é muito pouco para o governo", disse o ministro.

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que o teto de gastos será preservado no ano que vem e que, sob a regra, houve crescimento dos gastos com saúde e educação.

"O teto é totalmente consistente com o funcionamento da máquina no próximo ano", disse.