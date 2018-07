PSL cancela evento com Bolsonaro para evitar questionamento na Justiça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSL decidiu adiar para dezembro a Cúpula Conservadora das Américas, evento organizado por apoiadores da candidatura de Jair Bolsonaro e que estava marcado para esta sexta-feira (27).

A informação foi divulgada no fim da tarde desta quarta-feira (25), depois de aliados do candidato afirmarem que Bolsonaro não iria mais ao evento.

O evento, criado por representantes da direita latino-americana, é uma contraposição ao Foro de São Paulo, realizado pela esquerda. A organização informou que a Cúpula será realizada em 8 de dezembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

"A transferência foi motivada pela posição do presidente em exercício do PSL, Gustavo Bebianno, no sentido de que o evento poderia gerar questionamentos perante a Justiça Eleitoral", diz nota divulgada no site do evento e nas redes sociais do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do candidato à Presidência da República e um dos organizadores da cúpula.

Bebianno, que é o coordenador jurídico da campanha de Bolsonaro, teria aconselhado o presidenciável a não participar do evento para evitar que patrocínios gerem questionamentos na Justiça.