2 - Reação ao fascismo não obriga a engolir contradições do PT, diz Ciro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em ato de campanha na manhã deste domingo (16) no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, disse que o povo brasileiro não é obrigado a "engolir as contradições do PT" para derrotar o "fascismo" representado, segundo ele, por Jair Bolsonaro (PSL).

"A reação ao fascismo não nos obrigará a engolir as contradições do PT. O PT já cometeu muita imprudência com o Brasil", disse Ciro, após afirmar que Bolsonaro faz "apologia à violência, discrimina pela cor da pele, pela orientação sexual, porque é mulher, porque é índio".

"O PT, que tem uma passagem importante, acostumou-se ao poder e acostumou-se a obrigar todo brasileiro de boa fé a ajudar eles. Dessa vez, não mais", declarou.

Ciro pediu ainda que seus eleitores não transfiram sua decisão "para instituto de pesquisa". O recado vem depois de um crescimento do novo candidato do PT, Fernando Haddad, que hoje está empatado com Ciro no segundo lugar, atrás de Bolsonaro.

"Ainda que [as pesquisas] sejam generosas conosco, pouco importa o que a pesquisa diz, o que importa é a nossa responsabilidade. Nós temos que dar ao povo brasileiro [] uma alternativa para não impor à nossa sociedade uma escolha que deixe o nosso Brasil ainda mais marcado pela divisão, pelo ódio, pela violência", afirmou.