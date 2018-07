2 - São Paulo oficializa contratação de Gonzalo Carneiro por três temporadas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fechou nesta segunda-feira (2) a contratação do atacante Gonzalo Carneiro. Considerado uma das principais promessas do futebol uruguaio, o jogador, de 22 anos, assinou acordo de três temporadas com o Tricolor e deve ser apresentado oficialmente nesta semana. Para tirá-lo do Defensor, o clube desembolsou 800 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões) e adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta.

Carneiro foi uma indicação do compatriota e superintendente de relações institucionais do Tricolor, Diego Lugano, e conta com a aprovação da comissão técnica do clube. O São Paulo viu no atacante uma excelente oportunidade de negócio, pois o jogador estava com o seu vínculo com o Defensor perto de encerrar (era válido só até junho). O vínculo no Morumbi terá validade até 31 de março de 2021.

"Estou feliz com a chegada do Carneiro. Não só pela relação dos uruguaios com o São Paulo, mas porque é um jogador jovem, talentoso e que chega referendado. A contratação dele faz parte do nosso planejamento de montar o elenco com atletas experientes e jovens, que tenham potencial para fazer história no clube", projetou o diretor-executivo de futebol do São Paulo, Raí.

No início do ano, o Grêmio ficou bem perto de comprá-lo, mas não houve acordo financeiro entre os clubes e a demora para o centroavante se recuperar de uma pubalgia -ele não entra em campo desde novembro de 2017- travou as conversas. Hoje, o estafe do atleta assegura que a lesão está bem cuidada e, com o vínculo com o Defensor perto do fim, a saída ficou mais fácil.

O centroavante é visto como uma das principais promessas do país, embora tenha demorado para deslanchar como profissional - estreou em 2016, mas só teve sequência na temporada passada. Até aqui, disputou 41 partidas e marcou 13 gols. Curiosamente, 13 também é o número de cartões amarelos na carreira, além de um vermelho.