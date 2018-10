2 - Seleção brasileira disputará amistoso contra o Uruguai em Londres

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou na manhã desta terça-feira (9) que a seleção brasileira enfrentará o Uruguai, no dia 16 de novembro, em amistoso na cidade de Londres.

O duelo com os uruguaios, marcado para o Emirates Stadium, estádio do Arsenal (ING), será o primeiro compromisso do Brasil na data Fifa reservada para novembro.

A entidade ainda não definiu o adversário para o segundo amistoso do período.

"Como planejamos desde o início do novo ciclo, chegamos a uma reta final no período de observações, do ciclo a curto prazo. Acredito que após enfrentar a Argentina, um amistoso com o Uruguai está dentro da nossa ideia de observação e preparação. São dois clássicos sul-americanos com um nível de enfrentamento muito alto", diz Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF.

O Brasil enfrenta no próximo dia 12 de outubro a Arábia Saudita. No dia 16, encara a Argentina.