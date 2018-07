2 - Sobreviventes de chacina morreram ao longo dos anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Praticamente todos sobreviventes da chacina da Candelária morreram, segundo Cristina Leonardo, que fazia trabalho voluntário no local, e Yvonne Bezerra de Mello, 71, que dava aulas aos meninos de rua.

A educadora calcula que, nos dez anos seguintes ao massacre, 39 dos 72 do grupo haviam morrido por causas violentas. Em 2000, por exemplo, Elizabeth Maia foi assassinada aos 23 anos em frente de casa, e Sandro do Nascimento foi morto por policiais após assaltar o ônibus 174 -caso que teve grande repercussão por ter acabado com a morte de uma refém.

Mais recentemente, Thiago morreu de bala perdida no complexo da Maré.

TESTEMUNHA-CHAVE

O único que foi baleado e sobreviveu foi Wagner da Silva, 45, que se tornou a principal testemunha. Atingido por quatro tiros e, um ano depois, por mais quatro em um atentado na Central do Brasil, foi morar na Suíça onde se casou com uma brasileira no ano passado. Sua história influenciou na criação do Programa de Proteção a Testemunhas.

INDENIZAÇÕES

Apesar das consequências que sofreu -como perda parcial de visão, audição e paralisia no rosto-, Wagner perdeu uma ação de indenização contra o estado do RJ. Ele teve uma operação paga pelo governo e hoje recebe dois salários mínimos mensais, até os 65 anos. Segundo sua irmã, Patrícia Oliveira, uma nova proposta está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela, que faz parte do movimento Candelária Nunca Mais, diz que outras pessoas também receberam os dois salários, mas não sabe precisar se alguém ainda os recebe.

JUSTIÇA

Sete homens chegaram a ser acusados pela chacina. Três foram absolvidos e quatro, todos policiais, foram condenados. Eles cumpriram a pena e já saíram da prisão. Um, porém, é considerado foragido após ter tido seu indulto suspenso pelo STJ em 2013. O coronel da reserva Walmir Brum, equivalente ao corregedor da PM na época, reconhece que o grupo de extermínio deveria ter até oito pessoas, mas que não conseguiram identificar todos.

Movimentos sociais

Com três grandes chacinas de grande repercussão cometidas por policiais -Acari (1990), Candelária e Vigário Geral (1993)--, a década de 1990 é considerada um divisor de águas nos direitos humanos. "Elas provocaram uma reação da sociedade, com muitas pesquisas, movimentos de familiares, organizações denunciando as violações de direitos humanos. Era o início do processo de democratização", diz Renata Neder, da Anistia Internacional.