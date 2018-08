2 - 'Sua grandeza viverá para sempre', diz Paul McCartney sobre Aretha Franklin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rainha do soul, Aretha Franklin morreu nesta quinta-feira (16). Ela, que foi diagnosticada com câncer em 2010, recebeu visita de amigos próximos como Stevie Wonder e Jesse Jackson nesta semana.

Beyonce e Jay-Z homenagearam a cantora durante show em Detroit, Estados Unidos, nesta segunda-feira (13).

Após a morte da cantora, Paul McCartney escreveu que Aretha "fará falta, mas sua grandeza como música e ser humano viverão para sempre".

No Twitter, Hillary Clinton também lamentou a morte da cantora. "Ela merece não apenas nosso respeito, mas nossa gratidão por ter aberto nossos olhos, ouvidos e corações. Descanse em eterna paz, minha amiga".

A roteirista de séries como "Grey's Anatomy" e "How to Get Away With Murder", Shonda Rhimes disse que foi "um presente ter trabalhado com Aretha".

O ator John Legend "saudou a rainha" e disse Aretha foi "a melhor vocalista que eu já conheci".

Ator, músico e compositor disse ter tido a sorte em assistir Aretha Franklin cantar à sua frente. "Obrigado pela música, nós a ouviremos para sempre".

"Que vida! Que legado! Muito amor, respeito e gratidão", disse a cantora Carole King.

Chance The Rapper postou a letra da famosa música "I Say a Little Prayer"

Barbra Streisand recordou um momento com Aretha, em 2012, quando as duas prestaram uma homenagem ao compositor Marvin Hamlisch. "É difícil conceber um mundo sem ela. Ela não era apenas uma cantora excepcionalmente brilhante, mas seu compromisso com os direitos civis causou um impacto indelével no mundo", disse Streisand.