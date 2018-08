2ª temporada de 'The Handmaid"s Tale' estreia neste domingo

Folhapress

VIVIAN MASUTTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda temporada da série de megasucesso "The Handmaid"s Tale" ("O Conto da Aia") estreia neste domingo (2), no Paramount Channel, às 21h. De olho na estreia, a Vivo abre o sinal do canal para todos os seus assinantes até 9 de setembro. E a plataforma de vídeos sob demanda NOW disponibilizará os episódios sempre um dia depois que a emissora.

Cansada de ser violentada por seu comandante, Fred Waterford (Joseph Fiennes), a aia, que surge com a gravidez avançada, passa a não se importar com as hemorragias que sofre. Mas nem as constantes tentativas do motorista Nick (Max Minghella) de tirá-la do regime de Gilead vão salvá-la da violência.

Pelo contrário. A segunda fase da série traz cenas ainda mais chocantes do que a primeira e aposta genialmente na dualidade da monstruosa Serena Joy (Yvonne Strahovski), disposta às maiores atrocidades para ter um filho -ou arrancá-lo de June.

A relação das duas é o ponto alto da temporada, que conta também com o retorno de Emily (Alexis Bledel) à trama central. O enredo explora ainda pontos do romance de Margaret Atwood -que, lançado em 1985, deu origem ao sucesso de agora- não mostrados na primeira fase. Entre eles, a vida nas colônias. O desfecho não deixa dúvidas de que a coragem da heroína estruturará a terceira temporada.