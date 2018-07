3 - Clube egípcio anuncia a contratação de Rodriguinho, do Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meio-campista Rodriguinho, do Corinthians, fez na derrota para o São Paulo neste sábado (21) sua última partida com a camisa alvinegra.

O jogador foi anunciado por seu novo clube, o Pyramids FC, do Egito, por meio de um vídeo no Twitter oficial de sua nova equipe.

A equipe anunciou recentemente as contratações do técnico Alberto Valentim, ex-Botafogo, e do atacante Keno, ex-Palmeiras.

O meia, artilheiro da equipe no Brasileiro com cinco gols, é mais um a deixar o Corinthians no meio da disputa da competição.

Na parada da Copa do Mundo, o clube perdeu o lateral Sidcley e o zagueiro Balbuena, ambos titulares, além do atacante reserva Kazim.

Rodriguinho se despede do Corinthians após 175 jogos e 35 gols marcados no clube. Contratado em 2013 vindo do América-MG, o meia conquistou dois Campeonatos Paulistas (2017 e 2018) e dois Brasileiros (2015 e 2017).