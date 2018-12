3 - Com temas de atualidades, Enem cobra redação sobre uso de dados na internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com foco na área de humanas, o Enem abordou neste domingo (4) temas com forte presença no noticiário recente. Questões de múltipla escolha abordaram democracia e o papel da mulher, e a proposta de redação pedia um texto sobre o uso de dados de usuários na internet.

Foram cobradas 45 questões de linguagens e 45 de geografia e história, além da redação.

A prova pediu aos alunos um texto dissertativo sobre "manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet".

Havia quatros itens de apoio: três textos que falavam sobre como o uso de banco de dados e algoritmos direcionam conteúdos consumidos e um quadro com dados sobre o perfil dos usuários de internet no Brasil.

O tema foi regulamentado recentemente no Brasil, em lei sancionada há três meses.

Para o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e colunista da Folha Ronaldo Lemos, os candidatos poderiam ter citado as revelações feitas por Edward Snowden, ex-agente do serviço de inteligência dos EUA e o vazamento de dados de mais de 50 milhões de usuários do Facebook, em um esquema que pode ter influenciado a eleição de Donald Trump nos EUA.

Para Thiago Braga, professor do sistema educacional pH, o tema depende muito dos textos de apoio. Ele alerta que alunos deverão ter prestado atenção para não escrever apenas sobre notícias falsas, o que pode afetar a nota final.

Em rede social, o presidente Michel Temer (MDB) chegou a dizer que esse era a proposta pedida. "Cumprimentei os organizadores pelo tema da redação, que trata das notícias falsas, assunto atualíssimo", declarou.

Para o professor Vinicius Beltrão, consultor da SAS Plataforma de Educação, falar de fake news até pode ser uma boa argumentação, mas não o eixo principal do texto.

"O candidato se limitaria muito. Existe um universo enorme sobre o tema [de uso de dados], desde um teste sobre signo a pesquisas sobre produtos, em que se compartilha uma série de informações e comportamentos."

Procurado, o Palácio do Planalto não quis comentar.

Em relação às questões de geografia, o professor Cláudio Hanse, do Descomplica, avalia que o grau de dificuldade nesta edição da prova foi maior do que nos anos anteriores.

Para professores do Cursinho da Poli, as questões de linguagem, de forma geral, exigiram do aluno menos conteúdo decorado e mais capacidade de articulação de diferentes áreas de conhecimento.

"Temas como racismo, questões de gênero e democracia estavam inseridos na prova de linguagem. Então, o aluno precisou ter uma capacidade de articulação entre os dois mundos", disse o professor de sociologia e filosofia Rafael Lancellote.

Também do Cursinho da Poli, Claudio Caus ressalta que o aluno tinha que estar pronto para entender diferentes variações do uso da língua portuguesa. "Caíram questões até sobre o pajubá, que é uma variação da língua muito usada entre gays e que foi alçada ao status de dialeto. Portanto, era uma questão de linguística, mas que trazia conceitos de sociologia", comenta.

No próximo domingo (11), os candidatos terão que responder a questões de química, física e biologia.