3 - FBI procura polícia de Goiás para troca de dados sobre médium

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O FBI, espécie de Polícia Federal americana, e a embaixada dos Estados Unidos entraram em contato com a Polícia Civil de Goiás para trocar informações sobre supostos abusos sexuais de mulheres cometidos por João de Deus.

Conforme investigadores do caso, as autoridades dos EUA receberam denúncias de mulheres daquele país que teriam sido molestadas. Também querem obter dados sobre os casos de americanas reportados no Brasil à polícia e a Promotorias de estados diversos.

Por ora, há relatos envolvendo mulheres de seis países, além do Brasil. Além dos EUA, os casos se referem a mulheres de Alemanha, Austrália, Bélgica, Bolívia e Suíça.

A Polícia Civil de Goiás informou que ainda não está definida como será a atuação do FBI. Uma reunião com representantes da embaixada americana, em Brasília, foi acertada para a semana que vem.

"A embaixada manifestou interesse em uma reunião em Brasília por causa de algumas manifestações que eles receberam lá e para denotar se há cidadã americana como vítima", disse o delegado-geral de Goiás, André Fernandes.