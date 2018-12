3 - Testemunha fala em casas tremendo, estrondo e apagão após queda de avião em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A auxiliar administrava Andreia Ribeiro, 42, trabalha numa imobiliária vizinha das casas atingidas pela aeronave. Ela conta que no momento do acidente ouviu um estrondo, a casa tremeu e as luzes apagaram.

Na rua, as pessoas gritavam para correr que a aeronave ia explodir. "Quando a gente saiu na porta o fogo já tava vindo. Chegou no hall de entrada. Larguei celular, bolsa, chave."

O fotógrafo João Victor Siqueira, 24, tinha acabado de descer do ônibus quando ouviu o barulho da queda. Achou que fosse um transformador, até que viu a fumaça.

"Aí pensei que um carro tinha explodido". Quando chegou ao bar onde o pai trabalha, na Braz Leme, de onde se vê toda a movimentação de bombeiros, ambulância e polícia, viu as casas em chamas e um motorista sendo socorrido.

"Eu só ouvi o barulho de uma coisa caindo e depois uma explosão", conta o pai, Carlos, 54, dono do bar. "Quase nao acreditei".

O bar estava lotado de curiosos que comentavam a tragédia e se protegiam da forte chuva que caía na tarde desta sexta.

A aposentada Edneia Maria da Silva, 68, tinha ido ao mercado e deixado a neta, de 18 anos e que tem síndrome de Aden, em casa. Voltou desesperada com uma caixa de leite ao local quando ouviu o barulho do acidente.

"Quando cheguei só gritava 'a Leticia está sozinha dormindo', mas não me deixavam passar." A neta foi encaminhada ao hospital, mas está bem.

A mãe de um dos pilotos soube da notícia e chegou correndo ao local do acidente. Ela passou mal, desmaiou e está sendo atendida pelos médicos do Samu.