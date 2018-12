3 - Vítimas de ataque de Campinas têm enterros com ambulância ou falta de família

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Treze pessoas acompanharam, em um cortejo silencioso, o enterro do garçom Cristofer Gonçalves dos Santos, 38, o primeiro dos quatro mortos na catedral de Campinas, nesta terça-feira (11).

Sem condições financeiras, a mãe e a irmã de Cristofer, que vivem no interior de Santa Catarina, não participaram do sepultamento. O rapaz foi velado pelo primo Christian dos Santos, que o levou a Campinas há mais de 15 anos. O enterro aconteceu por volta das 13h30 no cemitério dos Amarais.

"A gente entra na igreja para buscar acalento, segurança. Não para buscar morto", desabafa a professora Fernanda Ribeiro, mulher de Christian.

Ao mesmo tempo, no cemitério Parque das Flores, acontecia o enterro de Sidnei Vitor Monteiro, 39. Sua mãe, Jandira Prado Nogueira, 65, foi ferida durante o ataque. Ela recebeu alta nesta quarta e acompanhou o sepultamento do filho de dentro de uma ambulância."Vai com Deus, meu filho", afirmou, enquanto o longo cortejo com familiares, amigos e colegas do trabalho passava com o caixão.

O pai de Sidney, Milton Candido Monteiro, após salvas de palmas e orações, disse que não desejava que ninguém passasse, como ele, pela perda de um filho. O irmão, Silvio Monteiro, emocionado após a descida do caixão, despediu-se de Sidney e colocou no túmulo a bandeira do Corinthians, que acompanhou todo cortejo em cima do caixão. Ao final, mais uma salva de palmas.

Sidnei morava em Hortolândia (SP), cidade vizinha a Campinas, há 32 anos. Era auxiliar no setor de manutenção da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde era conhecido por animar os colegas. "Onde ia gostavam dele. Ajudava quem precisava, estava sempre animado", disse Renato Benetti, colega de Sidney. Fanático pelo Corinthians, ele entrava nas brincadeiras sobre futebol e fazia pirraça com colegas e familiares.

De família muito religiosa, frequentava a igreja em Hortolândia e foi à Catedral com a mãe, Jandira, acompanhá-la antes de um tratamento dentário.

Além de Cristofer e Sidnei, morreram no local José Eudes Gonzaga Ferreira, 68, Eupidio Alves Coutinho, 67. Outras quatro pessoas foram baleadas e socorridas pelos bombeiros e pelos médicos do Samu.