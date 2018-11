310 urnas foram substituídas até as 10h, informa TSE

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que 310 urnas foram substituídas até as 10h em todo o país. Esse valor representa apenas 0,06% do total de 525,9 mil urnas, segundo boletim divulgado após as 11h.

Os estados com mais urnas substituídas foram São Paulo (49), que é o maior colégio eleitoral do país, e Minas Gerais (46). O primeiro turno da eleição ocorre das 8h até as 17h (horário local).

No exterior, o período de votação de brasileiros para o primeiro turno das eleições de 2018 já terminou em 18 países. Até as 10h, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que já foi concluída a votação nos seguintes locais: Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Hong Kong, Timor Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia, Nepal, Emirados Árabes e Omã, segundo o TSE.