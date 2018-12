4 - 'Mais um pouco morria', diz resgatada de casa em chamas após queda de avião em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No momento em que um avião de pequeno porte caiu no bairro Casa Verde, zona norte de SP, na tarde desta sexta (30), a aposentada Neusa Umile Bovolenta, 76, e o marido João Bovolenta, 83, estavam na sala de casa terminando o lanche da tarde.

"Um bifinho no meio do pão", quando o estrondo seguido de espessa fumaça preta invadiu o cômodo.

Os idosos, que esperavam o programa do Datena, correram para a casa dos fundos do terreno onde morram, de onde viram tudo queimar.

"Não tem mais casa. Acabou tudo", diz Neusa. "Era uma casa feita com amor. Tudo na madeirinha, no chão, no teto, as telhas..."

Ela e o marido não conseguiram fugir do incêndio. Eles só foram resgatados quando os bombeiros apagaram o fogo. "Pegaram a gente no colo. Se eles demorassem um pouquinho mais a gente morria."

O medo de Neusa agora é não repetir o infarto que teve há pouco tempo. "Tô bem", disse para a médica do Samu. Sua pressão arterial estava em 15 por 10. "Meu normal é 12 por 8. Dá para pegar os remédios lá em casa?", questionou.