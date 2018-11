46ª São Paulo Fashion Week será 'mais humana e afetiva', afirma Paulo Borges

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A São Paulo Fashion Week realiza sua 46ª edição entre os próximos dias 21 e 26 de outubro. Agora integrada ao portfólio do grupo IMM Esporte e Entretenimento, os desfiles acontecem no espaço Arca, um galpão na Vila Leopoldina.

O destaque desta edição é a aposta em um formato que relaciona economia criativa e empreendedorismo na moda. Além de grandes nomes, como Osklne e João Pimenta, que já estão acostumados com as passarelas do evento, marcas novas como Cacete Company, Piet e Bobstore fazem sua estreia.

O evento, que tradicionalmente acontece nas estruturas do parque Ibirapuera, terá também uma nova estrutura, semelhante à de festivais. Sua programação ainda inclui workshops, exposições e palestras.

"Este é o momento de somar ainda mais com um movimento de transformação de uma cidade que, assim como a SPFW, não para de se reinventar. Juntos promoveremos novas formas de conexões, centralidades, relações, economias mais humanas e afetivas", disse Paulo Borges, o diretor criativo do evento, em sua coluna para o FFW. "Estar aberto à mudança liberta medos, rompe bloqueios e ilumina o desejo. Uma edição para atender a um chamado da alma."

Confira a programação completa do 46º SPFW: Domingo (21)

19h30 - Lily Sarti

Segunda (22)

15h00 - Osklen

16h30 - Patricia Viera

17h30 - Torinno

19h00 - Modem

20h30 - João Pimenta (feminino)

Terça (23)

13h00 - Reinaldo Lourenço

14h30 - Aluf (Projeto Estufa)

14h45 - Lucas Leão (Projeto Estufa)

16h00 - PatBo

17h30 - Top 5

19h00 - Amir Slama

20h30 - Ronaldo Fraga

Quarta (24)

12h30 - Gloria Coelho

14h30 - Helena Pontes (Projeto Estufa)

14h45 - Ão (Projeto Estufa)

15h00 - Korshi 01 (Projeto Estufa)

16h30 - Beira

18h00 - Lino Villaventura

20h00 - Bobstore

Quinta (25)

14h30 - Victor Hugo Mattos (Projeto Estufa)

14h45 - Mipinta (Projeto Estufa)

16h30 - Two Denim

18h00 - Cotton Project

19h00 - Apartamento 03

20h00 - Handred

Sexta (26)

15h30 - Cacete Company

16h30 - João Pimenta (masculino)

18h00 - Piet

19h00 - Ratier

20h30 - Água de Coco