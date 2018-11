+55 Bar abre suas portas para arrecadar brinquedos para o Dia das Crianças

Redação Bem Paraná com assessoria

O próximo domingo (14/10) será em clima de solidariedade no +55 Bar! Ao som de muita música boa, a programação Sunday Like Kids da noite irá arrecadar brinquedos para diversos lares de Curitiba. Quem for a casa e levar um brinquedo ou um leite em pó, paga apenas R$10,00 de entrada (unissex) e ainda aproveita a programação.

Quem comanda o line são os DJs Pedro Borges, Orange Kids, Aka Dias e a banda Bigode Groove. Todas as doações arrecadadas serão destinadas para seis organizações: o Lar Moises; a Fundação Francisco Bertoncello; o Lar Mãe Maria; a Fundação Iniciativa, a Criarte e o Lar Antônia.

Neste dia, o público também pode aproveitar a promoção de drinks até as 19h. As “Jarras para Compartilhar” ficam por R$49; o Moscow Mule, Double de Gin e Sangria com 50% off e o Baldinho de Budweiser com a promoção “Pague 5, leve 7”.

Os ingressos custam R$25 (feminino) e R$40 (masculino), sujeitos à alteração conforme lotação da casa. Para mais informações os contatos telefônicos do +55 Bar são: (41) 3322-0900 ou (41) 99247-3322 (WhatsApp). A casa está localizada na Av. Vicente Machado, 866.

Serviço:

+55 Bar

De terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 17h

Endereço: Av. Vicente Machado, 866 – Batel

Telefone: (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp)

Site: http://www.cincocinco.com.br/#home

Facebook: https://www.facebook.com/mais55bar

Instagram: https://www.instagram.com/mais55bar/