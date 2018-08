+55 Bar recebe o cover do Cazuza nesta sexta-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

A próxima sexta-feira (31/08) será nostálgica no +55 Bar! Para reviver os clássicos de um dos maiores ídolos da geração do pop-rock dos anos 80, a casa recebe o cover do grande poeta Cazuza.

A voz do cantor que levou às paradas músicas como 'O Tempo Não Para', ‘Ideologia' e 'Codinome Beija-Flor’ toma conta do +55 Bar em um show pra lá de especial. Quem também comanda o line da noite são os DJs Schasko e Caio Bocuti e a banda Barão Groove.

O evento faz parte do “Bug do Milênio”, uma festa tradicional na casa que é baseada nas músicas dos anos 2000, época em que as pessoas achavam que o mundo ia acabar na virada do ano. O som é embalado por hits antigos que faziam bastante sucesso na época.

Para quem quer entrar no clima da festa e ouvir as músicas que serão tocadas no evento, basta seguir a playlist da casa no Spotify: https://open.spotify.com/user/mais55bar?si=1TAiBqLfRkytdD_MKHZq7Q.

Os ingressos do dia custam R$30 (feminino) e R$50 (masculino), sujeito à alteração conforme lotação da casa e estão sendo vendidos no +55 Bar. Para mais informações e reservas, os contatos telefônicos são: (41) 3322-0900 ou (41) 99247-3322 (WhatsApp). A casa está localizada na Av. Vicente Machado, 866.

Sobre o +55 Bar

Há cinco anos em Curitiba (PR), o +55 Bar está localizado na famosa Avenida Vicente Machado, a região de Curitiba para quem gosta de curtir uma boa música, gastronomia e arte. Com o propósito de homenagear a rica cultura brasileira, a programação da casa reúne desde shows, exposições até stand up comedy.

O +55 Bar abre de terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 17h, e oferece um variado cardápio e menu que atendem a todos os paladares. Nas terças-feiras, acontece o famoso “Gastronight” que reúne um menu especial preparado por um chef novo ou personalidade da cidade. Nas quartas-feiras, a casa oferece o Sushi 50% off; nas quintas-feiras a atração é no ritmo do surf music com um trio acústico e no fim de semana os dias são de festas.

Serviço:

+55 Bar

De terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 17h

Endereço: Av. Vicente Machado, 866 – Batel

Telefone: (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp)

Site: http://www.cincocinco.com.br/#home

Facebook: https://www.facebook.com/mais55bar

Instagram: https://www.instagram.com/mais55bar/