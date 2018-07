+55 Bar transmite jogo do Brasil nesta quarta

Redação Bem Paraná, com assessoria

Nesta quarta-feira (27/06), às 15h, a seleção brasileira entra em campo pela terceira vez e quem quer assistir o jogo em grande estilo e com muita festa já pode se preparar para ir no +55 Bar! A casa transmite o jogo em seus grandes telões, preparados exclusivamente para a Copa do Mundo, e abre suas portas às 14h.

Após a partida, quem comanda a festa são os DJs Pedro Borges, Leo Duarte, Edo Krause, Ro Trombini, PIC Schmitz e Aka Dias. Para acompanhar a comemoração, o +55 Bar oferece um drink temático brasileiro preparado pelo bartender da casa Lukinhas Siqueira especialmente para a Copa. O “Mineirinha” é feito com Limão Taiti, Gengibre, Cravo da Índia, Simple Syrup de Mel de Laranjeira e Alecrim com destilado à escolha do cliente.

As reservas de mesas e espaços já podem ser feitas pelos números (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp). O +55 Bar está localizado na Av. Vicente Machado, 866.

Sobre o +55 Bar

Há cinco anos em Curitiba (PR), o +55 Bar está localizado na famosa Avenida Vicente Machado, a região de Curitiba para quem gosta de curtir uma boa música, gastronomia e arte. Com o propósito de homenagear a rica cultura brasileira, a programação da casa reúne desde shows, exposições até stand up comedy.

O +55 Bar abre de terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 17h, e oferece um variado cardápio e menu que atendem a todos os paladares. Nas terças-feiras, acontece o famoso “Gastronight” que reúne um menu especial preparado por um chef novo ou personalidade da cidade. Nas quartas-feiras, a casa oferece o Sushi 50% off; nas quintas-feiras a atração é no ritmo do surf music com um trio acústico e no fim de semana os dias são de festas.

Serviço:

+55 Bar

De terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 17h

Endereço: Av. Vicente Machado, 866 – Batel

Telefone: (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp)

Site: http://www.cincocinco.com.br/#home

Facebook: https://www.facebook.com/mais55bar

Instagram: https://www.instagram.com/mais55bar/