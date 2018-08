55 horas de descontos no Bourbon

Da redação

A Bourbon Hotéis & Resorts completou essa semana 55 anos e por isso está oferecendo desde terça-feira descontos especiais para os clientes. As 55 horas desta ação propocional terminam amanhã as sete horas da manhã e para participar é preciso se cadastrar no site http://www.bourbon.com.br/highlight/55-horas-descontos/. A iniciativa faz parte das comemorações da empresa que nasceu em 1963 em Londrina e hoje possui 19 unidades espalhadas pela América Latina. Em 2018 chegou a Minas Gerais com o lançamento do Bourbon Belo Horizonte Business Hotel e está em plano constante de expansão com a previsão de lançamento de mais três unidades em Santos - SP; Campinas - SP; e Cambará - PR.