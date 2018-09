5º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer debate o futuro da oncologia no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Idealizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), o congresso Todos Juntos Contra o Câncer chega a sua 5ª edição em 2018. Neste ano, entre os dias 25 e 27 de setembro, o evento reunirá mais de 3.000 líderes de saúde, em São Paulo, para debater os desafios da oncologia no Brasil.

Parte do movimento Todos Juntos Contra o Câncer (TJCC), o evento abordará temas como prevenção, tratamentos e inovações, além de debater os custos e as condições do financiamento na saúde.

O primeiro dia de atividades contará com uma série de workshops, aberto a convidados, sobre oncologia e pesquisas na área da saúde. Nos dias 26 e 27, quatro salas simultâneas receberão painéis de discussão abertos ao público geral, com temas relacionados a estudos clínicos, câncer infantil, prevenção e humanização do tratamento.

Para participar, é necessário inscrever-se no site (http://congresso.tjcc.com.br/), onde também é possível encontrar mais informações sobre o movimento TJCC e a programação completa do congresso. As atividades ocorrem no WTC Events Center (av. Das Nações Unidas, 12.551), em São Paulo, das 8h às 19h. O valor da inscrição é de R$ 250.