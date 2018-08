6° Festa do Agricultor de Colombo acontece neste final de semana

Ascom/Colombo

A 6ª Festa do Agricultor será realizada no dia 26 de agosto – domingo – a partir das 9h, no Parque Municipal da Uva. A festa começa com uma Santa Missa, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário e segue com uma procissão pelas ruas de Colombo com destino ao Parque Municipal da Uva, onde acontecerá a benção dos tratores.

No parque, as famílias poderão apreciar o tradicional almoço e visitar os stands. Durante o evento haverá exposição de empresas agrícolas, brincadeiras, sorteios de prêmios e atrações culturais. O público também poderá conferir apresentações culturais à presença de Iujo Manfron. “A programação é bastante variada e promete agradar toda a família”, afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento, Marcio Toniolo.

Vale lembrar que os agricultores que forem à procissão com seus tratores participarão do sorteio de prêmios. A Festa do Agricultor é realizada pela Cooperativa Agrícola Familiar de Colombo (COOACOL) com o apoio da Prefeitura Municipal de Colombo por meio da Secretária de Agricultura e Abastecimento.

Concurso Rainha da Festa do Agricultor

Já no sábado, 25 de agosto, acontece o concurso para a Rainha Mirim da Festa do Agricultor. Com início às 19h30, o evento será um jantar dançante no Pavilhão do Parque Municipal da Uva.

Para o secretário da pasta, a Festa do Agricultor é mais que uma celebração. “A agricultura familiar é uma das potencialidades de Colombo, a festa do Agricultor busca a valorização desses trabalhadores que se dedicam tanto pelo município”, destacou Toniolo.

Serviço:

Concurso Rainha da Festa do Agricultor

Dia: 25 de agosto

Horário: 19h30

Local: Pavilhão de Eventos do Parque Municipal da Uva – Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Centro

6ª Festa do Agricultor de Colombo

Dia: 26 de agosto

Horário: 9h

Local: Parque Municipal da Uva – Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Centro.