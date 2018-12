7 - Professor transforma ruas do centro de São Paulo em sala de aula

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se depender do professor de geografia Paulo Magalhães, 53 anos, 23 na profissão, a velha lousa na sala de aula é coisa do passado. Há dois anos, o mestre idealizou na rede de ensino municipal de São Paulo o Aula Pública, projeto que leva alunos às ruas para adquirirem e multiplicarem conhecimento.

E quer experiência mais enriquecedora do que sair, a pé, pelo centro de São Paulo? Ou ouvir a história do bairro, com a participação da comunidade? As aulas na rua acontecem a cada 15 ou 30 dias.

Na terça-feira (30), bastou atravessar a rua para cerca de 30 alunos da escola municipal Duque de Caxias, há 60 anos no Glicério, conhecerem o passado romântico de um bairro que no presente é conhecido como uma das áreas mais degradadas da cidade.

O professor diz que o projeto nasceu quando percebeu o medo dos alunos de sair pelo bairro. "Antes, aqui era um lugar bucólico. Hoje, temos de recuperar essa história",diz.

O primeiro ponto de parada foi na rua dos Estudantes, na Vila Suíça, de origem operária e que surgiu no fim do século 19. "Em 1910, aqui era uma chácara e pertenceu à dona Ana Machado", começou a contar o professor, como se fosse um guia turístico.

Ao final, Karima Eurratime, 9, do 3º ano, disse ter "gostado de tudo" do que viu e ouviu do lado de fora. Porém, uma coisa foi especial: "Não precisou fazer lição".

Entre estudantes, uma chamava a atenção pelas trancinhas no cabelo. Era Joana Masolo Mabi, 10, que há dois anos veio com a família de Angola. A Baixada do Glicério é um dos destinos de imigrantes e refugiados. "Só na escola temos alunos de 22 nacionalidades", afirma o professor.

"A escola fica em uma região de trânsito de pessoas que não conhecem a história do bairro", disse a professora de inglês Rosângela Kubinhetz, 50, que participou da aula aberta.