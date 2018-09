8 dicas para valorizar seu carro para venda

Os altos preços dos carros zero quilometro no Brasil elevam também o valor dos seminovos que em relação a outros países retêm o preço por mais tempo. Muitos proprietários já compram o carro pensando na hora da revenda e damos aqui 8 dicas para que o seminovo, seja mais valorizado. O preço de um carro usado é determinado principalmente de acordo com ano de fabricação, quilometragem e modelo, mas também entram na avaliação a aparência externa e a interna, além da manutenção do modelo e do nível de conservação do veículo. Por isso, realizar alguns procedimentos antes de colocar seu automóvel à venda ajuda a conseguir um preço melhor na negociação.

1. Histórico de manutenção impecável - Um carro com histórico de/ manutenção em concessionária costuma/ ter um valor de mercado superior. Conserve todos os comprovantes de revisões e de eventuais consertos.

2. Mecânica em dia - A falta de manutenção e de cuidados estão na origem da maior parte dos problemas mecânicos. Troque os filtros com regularidade e controle o nível de óleo do motor duas vezes por mês ou antes de uma viagem mais longa. Manter a mecânica do veículo em bom estado permite vendê-lo a um preço melhor.

3. Proteja a pintura - Raios solares,/ insetos, frutas, poeira, areia/ e/ “dejetos” de pássaros castigam a pintura. Aplique cera duas ou três vezes por ano para protegê-la devidamente, algo que fará milagres na hora da avaliação. Se você roda em zona de praia, bater uma água na carroceria deve fazer parte da sua rotina diária, eliminando resíduos de sal responsáveis pela oxidação de peças e componentes sem tratamento anticorrosivo.

4.Pneus - Não há necessidade de colocar pneus novos para valorizar o carro para venda, mas deixá-los em bom estado ajuda na aparência do veículo. Calibre-os com frequência, pois circular com a pressão dos pneus baixa danifica as paredes dos pneus, reduz a sua vida útil e aumenta as probabilidades de/ um furo.

5. Rotinas de limpeza - Ninguém quer adquirir um carro sujo ou com odores desagradáveis. Não fumar no interior do automóvel é fundamental para prolongar o tão valorizado cheirinho de/ carro novo. E a limpeza de todos os revestimentos com produtos específicos deve fazer parte da rotina semanal.

6. Não ter batidas graves - Avarias graves, que comprometem a estrutura do automóvel, podem afetar o valor da venda em até 50%. Já pequenos riscos, arranhões ou amassados na lataria são problemas que não afetam no valor final do veículo usado, principalmente se a negociação for feita com revendedoras.

7. Cuidado com o manual e a chave reserva - Uma documentação preservada do veículo ajuda na confiança do comprador. Ter a chave reserva do veículo também é um diferencial importante na hora da venda.

8. Conheça o valor de revenda - Para obter sucesso na venda de um seminovo, não basta ter um bom veículo e em bom estado de conservação. É preciso conhecer os preços de compra e venda praticados no mercado para não haver problema nas negociações. A primeira ação necessária para quem tem interesse em vender seu automóvel é saber o preço real do veículo. No site kbb.com.br é possível conferir o preço para venda do carro a particulares ou a revendedoras.