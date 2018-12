8 - Enem tem menor número de ausentes desde 2009; 25% não fizeram a prova

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) teve o menor índice de ausências desde 2009. Faltaram à aplicação de provas neste domingo (4) 1,3 milhão de candidatos, representando 25% do total de inscritos.

Os dados foram apresentados pelo Inep e o MEC (Ministério da Educação) após o final do primeiro dia do exame, em Brasília. Em 2017, não compareceram à prova 2 milhões de candidatos.

Se inscreveram no Enem 2018 5,5 milhões de pessoas. Destes, 4,1 fizeram a primeira parte da prova, que conteve questões de linguagem, ciências humanas e também a redação.

"O número ainda pode diminuir, porque só é considerado ausente o que faltar nos dois dias", afirmou o ministro da Educação, Rossieli Soares.

O estado com maior percentual de ausentes foi o Amazonas, onde 32% dos candidatos não compareceram. Já o menor índice foi constatado no estado do Piauí, onde apenas 18,5% deixaram de fazer o exame.

O MEC atribuiu a queda na ausência em parte ao novo sistema que exige que aqueles que faltem à prova tenham que se justificar, caso tenham se inscrito com gratuidade e queiram pleitear novamente o benefício no ano seguinte.

Além disso, foram registradas 71 eliminações no Enem de 2018. Duas pessoas foram detidas em Montes Claros (MG) utilizando pontos eletrônicos. Segundo a Polícia Federal, ambas as pessoas já estavam sendo monitoradas antes da prova.

Além dessas ocorrências, outros 67 inscritos foram eliminados por descumprimento de regras do edital, e dois por revista no detector de metais.

Em dois locais de prova, em Franca (SP) e Porto Nacional (TO), a falta de energia elétrica interrompeu a prova. Segundo o ministro, os estudantes devem fazer a segunda parte da prova no próximo domingo (11) normalmente e reporão o primeiro dia de prova em dezembro.

Cerca de 1.300 alunos foram prejudicados. Além destes, 30 locais de prova tiveram interrupção parcial de fornecimento de energia, mas a aplicação foi concluída.

A segunda parte do Enem, com 90 questões de matemática, biologia, química e física, será realizada no próximo domingo (11).