Nesta semana chego as 900 páginas publicadas no Jornal Bem Paraná, então Jornal do Estado. Minha vida profissional começou por agências de publicidade como PA Publicidade (Grupo Pão de Açúcar), Master Comunicação e Arvore Sul. Em 1996, com a chegada da indústria automotiva de carros em nossa região, especializei no jornalismo automotivo com programas de TV nas afiliadas do SBT, Record e Rede Mercosul no Paraná.Com reconhecimento pelo segmento, onde tenho o privilégio de poder contar com carros de testes das montadoras para pautas, muitas viagens de lançamento, entro em uma luta árdua para manter o jornal impresso em Curitiba. O Jornal Bem Paraná é um guerreiro nesta luta de preservação das notícias no papel, e me sinto um soldado nesta batalha. Obrigado a todos pela confiança.

MXF 250 TS



A MXF Motors realizou o lançamento oficial da sua moto 250 cilindradas com motor 2 tempos (MXF 250 TS). A nova moto da MXF é fabricada em Curitiba com aço cromo-molibdênio de alta resistência, possui partida elétrica e ignição com CDI, o que eleva o rendimento, melhorando o consumo e potência. O lançamento ainda possui refinamentos técnicos somente encontrados nas grandes marcas europeias e japonesas como: válvula de escape controlada eletronicamente e sistema automático de mistura do óleo 2 tempos. Preço sugerido: R$24.990,00

Renault

Com 19,8 mil emplacamentos, a Renault fechou o mês de junho com 10,2% de participação de mercado, ficando entre as quatro marcas com maior número de licenciamentos no período. Os destaques foram o Sandero, quarto colocado no ranking de vendas, com 6,1 mil unidades comercializadas; e o Kwid, na décima posição, com mais de 5 mil emplacamentos. No acumulado do primeiro semestre, a Renault tem 8,3% de participação de mercado, um ganho de 0,9 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2017.