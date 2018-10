99 zera temporariamente cobrança de taxa de taxistas; em SP taxa vai a 5%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo de transporte urbano por aplicativo 99 reduziu temporariamente a taxa cobrada de taxistas na cidade de São Paulo e zerou a cobrança no restante do Brasil, disse a empresa nesta quarta-feira (3).

Com a mudança válida até dezembro, a taxa passou de 10,99% para 4,99% na capital paulista e foi zerada no restante do país.

"A 99 nasceu em 2012 como um aplicativo de táxi e essa ação visa a fortalecer a categoria e ampliar sua competitividade frente ao carro particular", disse em nota o diretor de Estratégia e Planejamento do aplicativo, Davi Miyake.

O movimento faz parte da estratégia da empresa para se tornar mais competitiva, que impulsionou o crescimento de 30% do aplicativo no primeiro semestre de 2018, segundo declaração da empresa.

"Com a iniciativa, estamos nos tornando o aplicativo mais barato para o passageiro e também o mais rentável para o motorista", disse Miyake.