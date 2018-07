Após ver Coritiba ceder empate em casa, técnico cobra postura

Lycio Vellozo Ribas

Após o empate em 2 a 2 contra o São Bento no Couto Pereira, na tarde deste sábado (21) o técnico do Coritiba, Eduardo Baptista, lamentou mais uma atuação sofrível da equipe. Na visão dele, os jogadores até apresentaram um bom desempenho no primeiro tempo, quando chegaram a abrir vantagem de 2 a 0 no placar, mas o segundo tempo ruim foi determinante para um empate – que por pouco não foi uma derrota, já que o São Bento teve um gol anulado ainda no primeiro tempo (equivocadamente) e outro já nos acréscimos da etapa final. Para o técnico coxa-branca, é preciso que os jogadores tenham personalidade neste momento difícil, em que sobram cobranças por parte da torcida, da imprensa e até da direção do clube.

“O Coritiba é um clube muito grande. Houve uma cobrança, todos nós temos que fazer mais. É ter personalidade”, disse ele. “Encarar, jogar em um time grande, imposição. Jogar em clube grande não é fácil, temos todos que assumir esta personalidade.”

Para Baptista, o Coritiba precisa apresentar um melhor futebol e ficar mais tempo com a bola em seus pés. “Fizemos um primeiro tempo bom, criamos chances. Mas no segundo tempo nos negamos a ter a bola, não nos movimentamos e não conseguimos jogar”, falou. “Depois da expulsão (de Uillian Correia), as coisas ficaram difíceis”.

A próxima chance de o Coritiba dar a volta por cima é amanhã, quando o time visita o Goiás. Apesar do desempenho abaixo do esperado contra o São Bento, a tendência é que sejam feitas poucas mudanças na escalação do time paranaense. “Vamos estudar… Temos só dois dias (até o próximo jogo) e não dá para fazer muitas alterações. Vai ser mais na base da conversa…”, disse. “Mas não foi só um ou outro jogador (que caiu de produção hoje). O time todo esteve abaixo. Não temos tempo para treinar, mas precisamos mudar urgente essa postura.”