Bolsonaro passa bem a noite, segundo filho

Redação Bem Paraná

Um dos filhos do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), o vereador Carlos Bolsonaro, que passou a madrugada no hospital, informou na manhã desta quinta-feira, 13, nas redes sociais que o pai passa bem após a cirurgia a que foi submetido no final da noite desta quarta,12. "Noite delicada, mas 100% contornada. O velho é forte como uma cavalo. Não é à toa que seu apelido de Exército é 'cavalão', disse o vereador

O candidato do PSL a presidente, Jair Bolsonaro foi levado na noite desta quarta (12) ao centro cirúrgico do hospital Albert Einstein, em São Paulo, para um procedimento de emergência, devido a uma aderência das paredes intestinais. As informações são da Globo News.

A informação foi confirmada às 22h30 pelo presidente em exercício do PSL, Gustavo Bebianno, que acompanha o candidato no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A cirurgia, emergencial, foi conduzida pelo médico Antônio Macedo. Foi encerrada por volta das 23h50.

Bolsonaro foi esfaqueado durante um ato de campanha na última quinta-feira (6), em Juiz de Fora. Uma veia abdominal e os dois intestinos foram atingidos. No mesmo dia, ele passou por uma cirurgia de cerca de duas horas. Ao longo da semana, o presidenciável demonstrou sinais de evolução e passou nesta terça-feira (11) da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Também na terça, os médicos iniciaram a reintrodução alimentar, mas a alimentação oral foi suspensa devido ao surgimento de uma distensão abdominal. O quadro clínico piorou após ele ter reagido mal à tentativa de reiniciar o trânsito intestinal com o consumo de sólidos.

Com inchaço abdominal, ele se queixou de dores ao longo do dia e, após tomografia no começo da noite, foram identificaras suspeitas de aderências nas paredes do abdômen. É um quadro usual a quem sofreu grande trauma, como a facada que Bolsonaro levou na última quinta (6).