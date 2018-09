Bolsonaro tem alta do Hospital 23 dias após levar facada no abdomê

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) teva alta do hospital Albert Einstein neste sábado (29). Ele ficou hospitalizado desde o dia 6 de setembro, quando recebeu uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo deputado federal Major Olímpio (PSL-SP) e presidente em exercício do PSL, Gustavo Bebianno.

Bolsonaro ainda está no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde chegou no dia 7 de setembro. No começo da tarde, ele deve ira em voo comercial para o Rio, onde mora em um condomínio na Barra da Tijuca, zona Sul do Rio.

Após a facada, Bolsonaro passou por duas cirurgias: uma para corrigir os danos causados pelo ataque; e outra para a retirada de aderências que obstruíam o intestino delgado.

Ainda debilitado, o candidato pegará voo para o Rio de Janeiro no início da tarde, e, segundo ele, passará os próximos dez dias sem sair de casa por recomendação médica.

Bolsonaro mora em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Sendo assim, ele não participará dos debates de presidenciáveis da TV Record e da TV Globo antes da realização do primeiro turno, marcado para 7 de outubro.