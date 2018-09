Cachorro furta pote com ração em pet shop. Veja o que ele fez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pet shop em Cascavel, no Paraná, foi alvo de um ladrão de quatro patas: um cachorro furtou um pote com ração deixado na frente da loja para animais de rua.O cãozinho já era conhecido por ali. Segundo a administradora Gracielly Panassolo, do pet shop Entre Patas e Beijos, ele sempre aparecia para comer. Mas, no último dia 4, parecia ter outros planos.

Imagens das câmeras de segurança mostram quando o animal se aproxima do recipiente e fica alguns segundos diante do alimento, como se buscasse o melhor momento para a fuga. Em seguida, abocanha o pote e deixa o local com pressa.