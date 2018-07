Carleto deixa o Atlético e vai para a Arábia; Furacão pode trazer lateral do Londrina

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense pode contratar o lateral-direito Reginaldo, do Londrina, ao mesmo tempo em que vendeu o lateral-esquerdo Carleto para o Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Carleto, 29 anos, foi para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, que anunciou sua contratração na noite desta terça-feira (17). Ele é o jogador que mais participou de gols do time principal do Atlético na temporada: foram três gols e sete assistências em 19 jogos. O clube árabe teria pago 1 milhão de euros (cerca de R$ 4 milhões).

O Atlético conta com Renan Lodi, 20 anos, e Nicolas, 21 anos, para a lateral-esquerda.

Já a informação da negociação de Reginaldo com o clube do Interior foi publicada no Blog do Lúcio Flávio.

Reginaldo, 25 anos, teve o auge na sua carreira em 2014, quando foi vice-campeão paranaense com o Maringá. Em seguida, acabou contratado pelo Coritiba, mas não teve destaque no clube da capital. Acabou emprestado ao ABC. Depois rodou por Joinville e Oeste, até chegar ao Londrina em 2017. Jogou o Paulistão 2018 pelo Linense. Foi titular do Londrina em 14 das 15 rodadas da Série B.O Atlético só conta com Jonathan, 32 anos, e Diego, 22 anos, para a lateral-direita.