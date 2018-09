Cervejaria Ambev abre inscrições para estagiários universitários

Redação Bem Paraná com assessoria

O Programa de Estágio 2019 da Cervejaria Ambev, eleita uma das cinco empresas dos sonhos dos jovens segundo pesquisa da consultoria Cia. De Talentos, está com as inscrições abertas até o dia 01/10. Principal porta de entrada para as futuras lideranças da companhia, o programa busca jovens de todo o país, dos mais variados cursos de formação e instituições de ensino, que sejam apaixonados pelo universo cervejeiro, tenham vontade de empreender e crescer na carreira. Os interessados devem integrar as turmas que irão se formar até o segundo semestre de 2020, ou seja, penúltimo e último ano de seus respectivos cursos. O estágio tem duração de até dois anos, há vagas disponíveis em todos os estados e praticamente todas as áreas da Cervejaria Ambev. As inscrições têm que ser feitas pelo site www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/estagio/.

O programa oferece aos candidatos selecionados a oportunidade de deixar sua marca na história da companhia, liderando projetos importantes e com autonomia para inovar desde o início. Com o objetivo de formar os líderes do futuro da Cervejaria Ambev, os estagiários recebem a missão de criar novas iniciativas e de desenvolver planos de melhoria em suas áreas, contando com o suporte da equipe e de seus gestores. Para tanto, a companhia mantém, há dois anos, a Liga dos Estagiários, projeto cujos jovens integram desde o momento de ingresso na cervejaria. A Liga é uma organização gerenciada pelos próprios estagiários, baseada no modelo de Empresa Júnior, para promover a autonomia, gestão, desenvolvimento e aprendizado dos ingressantes durante todo o programa.

Mais que a área de formação, é fundamental o alinhamento do estudante com os valores e a cultura da Cervejaria Ambev de respeito, meritocracia, atitude de dono, vontade de se superar sempre, além de muita disposição para enfrentar novos desafios. "Nós buscamos jovens autênticos e proativos, que não tenham medo de inovar, dar opinião e conquistar resultados cada vez melhores. Temos uma cultura da qual nos orgulhamos muito e queremos profissionais que compartilhem desse sentimento”, declara Camilla Tabet, diretora de desenvolvimento e gente da Cervejaria Ambev.

Após a inscrição, os currículos são avaliados e os candidatos pré-selecionados são encaminhados para testes online de lógica, inglês e fit com a cultura da cervejaria. Após essa etapa, os aprovados passam por entrevistas em vídeo e, em caso de aprovação, são chamados para participar de uma dinâmica em grupo. Principal novidade para este ano, os candidatos aprovados na dinâmica passarão por uma vivência no local de seleção, seguida por entrevista individual. Ao longo deste processo, os futuros estagiários são direcionados à área de atuação que for mais compatível com seu perfil e/ou interesse.

Na Cervejaria Ambev, os estagiários têm grande responsabilidade e são desenvolvidos como integrantes fundamentais da estratégica da companhia. Entre os benefícios oferecidos aos selecionados estão bolsa-auxílio, refeição, vale-transporte e possibilidade de efetivação.