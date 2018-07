Ivan Santos com colaboração dos editores do Bem Paraná

O Solidariedade marcou sua convenção estadual para a próxima sexta-feira, em Curitiba. O partido deve apoiar a pré-candidatura do ex-senador Osmar Dias (PDT) ao governo. A aliança, porém, só deve ser confirmada no final do prazo, em razão do impasse nas negociações com o MDB do senador e candidato à reeleição, Roberto Requião.

Chapão

O MDB de Requião exige – além da indicação do candidato a vice de Osmar – a formação de um “chapão” de candidatos à Câmara Federal e Assembleia Legislativa com todos os partidos da coligação. O Solidariedade e os próprios pré-candidatos a deputado federal e estadual do PDT resistem à ideia, alegando que acabariam perdendo vagas para os emedebistas. O PDT de Osmar tem convenção marcada para o próximo sábado.

Criança

A governadora e pré-candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP) aproveitou o final de semana para visitar o terreno onde será construído o Hospital da Criança de Maringá. O local está sendo todo preparado para receber a obra de 88,6 mil metros quadrados, com cerca de 160 leitos, e atenderá famílias de Maringá e região.

Inovação

O pré-candidato do PSD ao governo, deputado estadual Ratinho Júnior, participou, no final de semana, de encontro dos movimentos femininos dos partidos Avante, PSD, PRB, PSC, PR, PV e PHS que mobilizou cerca de 300 lideranças no evento “Mulheres Inovadoras”.

Sinecuras

Investigado na operação Sinecuras, que apura o pagamento de propina a políticos, o ex-vereador de Araucária (região metropolitana de Curitiba), Pedro Gilmar Nogueira, conhecido como Pedrinho Nogueira, de 58 anos, foi encontrado morto em casa no domingo. A Polícia Civil diz trabalhar o caso como suicídio. Nogueira, que chegou a ser preso em abril, estava sendo monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica.

Experiência

Metade dos brasileiros (50%) prefere que o próximo presidente do país seja político há muitos anos. Em dezembro de 2017, quando outro levantamento semelhante foi feito, esse índice era de 39%. Na época, a maioria dos entrevistados (52%) preferia um nome novo. Em novo estudo realizado pela Ipsos, entre 1º e 15 de julho de 2018, o desejo por um “outsider” caiu para 44%. Foram entrevistadas 1.200 pessoas em 72 municípios das cinco regiões do país. A margem de erro é de três pontos percentuais. “Até recentemente, havia uma demanda por nomes de fora da política, mas essa oferta não se concretizou, de modo que o eleitor passa a olhar as atuais opções de maneira mais pragamática”, analisa Danilo Cersosimo, diretor da Ipsos Public Affairs.

Asfalto

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou a suspensão de contrato da prefeitura de Maringá com a empresa Contersolo Construtora de Obras Ltda., para obras de pavimentação. Auditoria realizada pelo TCE em 2017 apontou indícios de uso irregular de R$ 1.506.879,70 em obras. O valor representa aproximadamente 20% do contrato.

Dano

As principais irregularidades apontadas na auditoria são baixa qualidade e quantidade insuficiente de materiais empregados na pavimentação pela empresa Contersolo; reajuste do contrato em prazo inferior a um ano, contrariando a legislação; e fiscalização inadequada, pela prefeitura, da prestação dos serviços. Segundo o TCE, os pagamentos por serviços que não atendem a previsão contratual e as normas técnicas do setor geraram dano de R$ 1.493.044,69.