Ivan Santos com colaboração dos editores do Bem Paraná

O deputado estadual Ney Leprevost (PSD), líder da Frente Estadual da Saúde e Cidadania, será homenageado hoje pela Sociedade Paranaense de Ortopedia e Traumatologia, pela sua luta incansável na defesa da saúde dos paranaenses. O evento será às 12 horas, na Associação Médica do Paraná. Leprevost é autor de centenas de iniciativas em prol da saúde, como a Linha de ônibus Inter-Hospitais, que atende pacientes de todo o Paraná; a Lei do Teste do Coraçãozinho, que passou a integrar o rol de exames obrigatórios a serem realizados nos recém-nascidos atendidos nas maternidades e hospitais do Estado.

Compromisso

Nas eleições deste ano, Ney Leprevost é candidato a deputado federal e já se comprometeu publicamente a destinar 80% das emendas parlamentares a que terá direito para as áreas de saúde, educação, inclusão social, assistência ao idoso, a criança e a pessoa com deficiência. A indicação de Ney Leprevost foi aprovada por unanimidade pela diretoria da instituição e recebida com muita satisfação pelo deputado. “É uma honra receber esta homenagem que incentiva nossa equipe a trabalhar ainda mais”, disse o parlamentar.

Refis

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), decidiu que só vai colocar em pauta a proposta da governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), que prevê um novo programa de parcelamento de dívidas de contribuintes com o Estado após as eleições. A orientação, segundo a direção da Assembleia, foi do Ministério Público Eleitoral.

Benefícios

A legislação prevê que durante as eleições, agentes públicos estão proibidos de promover “benefícios por parte da administração pública”. Cida anunciou o novo Refis na semana passada, em reunião na Federação das Indústrias do Estado do Paraná.

Asfalto

O Tribunal de Contas retomou ontem as auditorias para analisar a qualidade das obras de pavimentação asfáltica em municípios do Estado. O trabalho, que vem sendo desenvolvido desde o ano passado, será realizado em conjunto com laboratório especializado na verificação da qualidade dos revestimentos de concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) aplicados em vias municipais.

Qualidade

Na fiscalização, são retiradas amostras cilíndricas do pavimento e placas de asfalto. O objetivo é aferir espessura, granulometria do material empregado (dimensão e proporção das britas, pedriscos e demais agregados), a quantidade de betume e outros aspectos qualitativos. Neste ano, o TCE já efetuou fiscalizações in loco em obras viárias de Paranaguá, Araucária, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Em relação à Capital, indícios de irregularidade levaram o tribunal a emitir, em agosto, medida cautelar que suspendeu os pagamentos do contrato firmado pelo município com a empresa contratada para a execução das obras de revitalização da Avenida Manoel Ribas.

Emergência

A prefeitura de Curitiba firmou este ano 49 contratos emergenciais sem licitação, que somam R$ 212 milhões. Os dados são de relatório apresentado ontem na Câmara Municipal. A maior contratação, gerida pela Secretaria do Meio Ambiente, foi junto à Cavo, para a coleta de lixo de toda a cidade, e prevê R$ 96 milhões para um período de seis meses. O vereador Goura (PDT), que levantou o assunto, anunciou que vai entregar o relatório ao Ministério Público.