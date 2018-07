Curitiba aparece entre os 10 destinos preferidos dos viajantes

Da Redação Bem Paraná

A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) divulgou o ranking de destinos nacionais mais procurados pelos participantes de programas de fidelidade. São Paulo continua como primeiro colocado, seguido pelo Rio de Janeiro e Brasília. Curitiba aparece entre os dez principais destinos — em 8º lugar no ranking, à frente de Recife (PE) e Florianópolis (SC). Segundo a ABEMF, o número de cadastros nos principais programas de fidelidade do País atingiu 115,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 18,9% em comparação com 2017.

“Em momentos de baixo crescimento econômico e alguma instabilidade, como a que estamos enfrentando no Brasil, os programas de fidelidade são um importante aliado do consumidor, pois de fato aumentam seu poder de compra. E as empresas também ganham ao investir em fidelidade, uma vez que passam a conhecer melhor o perfil dos seus clientes”, diz o presidente da ABEMF, Roberto Chade.

A preferência dos participantes no momento do resgate continua sendo os bilhetes aéreos, representando 74,4% dos pontos/milhas utilizados no período. Os outros 25,6% foram usados na aquisição de produtos. Já em relação ao acúmulo de pontos/milhas, o cenário é bem diferente. Apenas 10,7% são originados na compra de passagens e os 89,3% restantes vêm dos setores de varejo, serviços e bancos.