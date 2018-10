Defesa Civil emite alerta de risco de temporal com alagamentos para esta tarde em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

A Defesa Civil faz um alerta. Segundo informações do SIMEPAR, nas próximas horas, Curitiba e Região Metropolitana receberão fortes chuvas, com possibilidade de rajadas de vento, que podem ocasionar alagamentos, inundações e quedas de árvores, galhos e destelhamentos. As informações são da Prefeitura de Curitiba e foram divulgadas agora na hora do almoço.

O sol até ameaçou sair neste começo de quinta-feira, 18, mas antes das 9 horas já tinha deixado os céus de Curitiba para ceder espeço para a chuva. Apesar de a previsão do Simepar ser que a chuva retornaria apenas à tarde, na região do Hugo Lange, Alto da XV, Juvevê, Ahu e Centro Cívico havia registros e chuva já por volta das 9h30 desta manhã.

Ainda segundo o Simepar, o tempo segue instável em todo o Estado, sobretudo nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste, por conta de um sistema de baixa pressão que está sobre o Paraguai. Nestas regiões pode chover a qualquer hora e no Leste e no Norte, a partir da tarde.

Apesar da chuva prevista e do dia nublado, as temperaturas ainda ficam mais elevadas, com sensação de abafado durante a tarde, como ontem, quando a máxima chegou aos 27ºC. Nos próximos dias, a oscilação das temperaturas sofrem uma mudança, e as máximas caem a partir de sábado, ficando abaixo dos 20ºC. Quando a primavera completar seu primeiro mês, na segunda-feira, a mínima prevista para a Capital é de apenas 9ºC.

A chuva que chegou forte na noite desta quarta-feira, 17, e seguiu por toda a madrugada fez estragos na Capital. Os bairros Caximba, Tatuquara, Bairro Alto, Abranches, Pilarzinho, Uberaba e Bacacheri foram os mais atingidos por quedas de árvores ou pontos de alagamentos após as chuvas na noite desta quarta-feira (17). Equipes da Prefeitura estão em atendimentos nos locais solicitados com ocorrências.

Foram 29 solicitações de riscos e quedas de árvores e galhos registradas na central 156, de acordo com relatório da Defesa Civil de Curitiba. Houve, ainda, três registros de alagamento pelo Sistema de Gerenciamento da Guarda Municipal nos bairros Pilarzinho, Uberaba e Caximba. No Caximba, o alagamento deixou três pessoas desabrigadas, já atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS).