Desembargador transfere ex-governador para quartel da polícia e posterga análise de habeas corpus

Redação Bem Paraná

O desembargador Laertes Ferreira Gomes, do Tribunal de Justiça do Paraná, deixou para julgar nesta quarta-feira, 12, o pedido de habeas corpus interposto pela defesa do ex-governador Beto Richa (PSDB), preso nesta terça-feira em uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). O desembargador determinou a transferência de Richa para o regimento da Polícia Montada, no bairro Tarumã. Antes, ele e a mulher, Fernanda, estavam no Complexo Médico Penal, em Pinhais (Grande Curitiba)

O pedido de habeas foi entregue nesta terça-feira e tinha a assinatura de oito advogados. No pedido, eles alegavam constrangimento ilegal ocorrido pela prisão preventiva. No despacho, o relator decidiu “por ora, deapreciar o pleito liminar” e determinou que sejam prestadas informações sobre a situação processual de Richa num prazo de 48 horas.

Por fim, o desembargador determinou “ao diretor do Complexo Médico Penal a imediata transferência do paciente Carlos Alberto Richa para o Regimento da Polícia Montada, servindo a presente decisão como ofício”. Richa e Fernanda foram transferidos à noite.

Richar governou o Paraná entre 2011 e 2018. Saiu em abril deste ano para concorrer ao Senado nas eleições 2018. Nesta terça-feira, ele foi preso em uma operação do Gaeco, do Ministério Público Estadual, que investiga desvio de recursos e lavagem de dinheiro no programa “Patrulha do Campo”, de manutenção de estradas rurais. Também foi presa a mulher dele, a ex-secretária de Estado Fernanda Richa.

No mesmo dia, o ex-chefe de gabinete de Richa, Deonilson Roldo, foi preso pela Polícia Federal na 53º fase da operação Lava Jato, denominada “Operação Piloto”, que investiga o pagamento de propina pela Odebrecht ao grupo do ex-governador em troca de favorecimento em uma licitação para obras na rodovia PR-323.