Em site oficial do TSE, Lula aparece como inapto à candidatura de presidente

Redação Bem Paraná com assessoria

O site oficial de divulgação de candidatos e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a indicar a partir deste sábado (1º) como "indeferido" o pedido de candidatura a presidente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República. O site criou categorias para informar a situação do candidato ("cadastrado", "apto" ou "inapto") e em qual estágio se encontra o pedido de registro da candidatura ("aguardando julgamento", "deferido", "deferido com recurso", "pendente de julgamento", entre outras).

No caso de Lula, o site classifica o candidato como "inapto" e o pedido de registro como "indeferido". Na madrugada deste sábado, os ministros do TSE concluíram o julgamento do pedido de registro de Lula como candidato a presidente. O pedido foi negado por 6 votos a 1. Os ministros entenderam que o ex-presidente, preso desde abril em Curitiba, se enquadra no estabelecido pela Lei da Ficha Limpa e, por isso, não pode concorrer.

Até a próxima segunda-feira, o PT deve decidir se substituirá o candidato – os ministros estipularam prazo de dez dias para isso – ou se vai recorrer da decisão ao próprio TSE ou ao Supremo Tribunal Federal (STF). O candidato a vice na chapa de Lula, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, disse que o próprio ex-presidente deverá decidir.