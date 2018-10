Em uma década, Paraná registra quase 3,5 milhões de trocas de operadoras

Da Redação Bem Paraná

A portabilidade telefônica, a possibilidade do usuário trocar de operadora sem perder o número, completou dez anos em setembro. Neste período, no Paraná já foram feitas 3,49 milhões de trocas. No Brasil todo foram 45,6 milhões de transferências. Os dados são do relatório trimestral da ABRTelecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações), entidade administradora do serviço.

Desde que a portabilidade numérica passou a fazer parte dos serviços telefônicos dos DDDs 41 a 46 os usuários desta área realizaram 3,49 milhões de ações de portabilidade numérica. O equivalente a 1,40 milhão (40%) solicitações foram feitas por usuários de telefones fixos e 2,08 milhão (60%) para telefones móveis.

Este ano no Paraná, conforme o relatório da ABRTelecom, foram realizadas 312,87 mil transferências entre operadoras por meio da portabilidade numérica. Os usuários de telefones fixos efetuaram 93,03 mil (30%) trocas e os de telefones móveis 219,84 mil (70%).

Para realizar o processo da portabilidade numérica o usuário deve procurar a operadora para onde ele quer migrar e fazer a solicitação. Conforme o regulamento do serviço, entre os critérios que devem ser atendidos para que o usuário efetive sua migração

A portabilidade numérica começou a ser implantada gradativamente nos 67 DDDs em operação no País e as migrações foram possíveis, em todo o território nacional, a partir de março de 2009.