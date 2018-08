Ex-BBB, Kaysar Dadour aluga apartamento em Curitiba para a família que virá da Síria

Redação Bem Paraná com assessoria

O ex-BBB Kaysar Dadour comemorou, na segunda-feira, 27, a chegada da família dele ao Brasil. Ele participou da edição de número 18 do Big Brother Brasil, da TV Globo. O ex-BBB publicou algumas fotos no perfil do Instagram com chaves na mão. "Apartamento ja tá alugado para a chegada da minha linda familia, morrendo de saudades, logo logo estamos juntos! Obrigado pelo apoio de tudo mundo que estão sempre comigo! Te amo Brasil hoje vai ser melhor dia no mundo", postou o ex-BBB.

Dadour veio ao Brasil como refugiado sírio em 2014, escapando da guerra civil que assola o país, deixando a família para trás. Ele fugiu para o Líbano. Depois, viajou de avião até a Ucrânia e, na sequência, embarcou para Curitiba.